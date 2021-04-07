شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 390 كيلو بويات مجهولة المصدر بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، من ضبط 390 كيلو بويات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلين لتجارة الدهانات والبويات البلاستيكية، بدائرة قسم أول كفر الشيخ، يقوم صاحبهما بعرضها للبيع للجمهور، على أنها صالحة للاستخدام.

كان المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، قد وجه بتشكيل حملة تموينية بإشراف عبدالفتاح جابر، مدير إدارة الرقابة التموينية، بالاشتراك مع إدارة تموين بندر كفرالشيخ، ضمت كل من رضا داود، بإدارة الرقابة التموينية، والورداني محمد، وأحمد زايد، من إدارة تموين بندر كفر الشيخ، للمرور على الأنشطة التجارية بمدينة كفرالشيخ، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات.

تمكنت الحملة من ضبط أحد محال المواد الكيماوية، بدائرة قسم أول كفر الشيخ، وبحوزته 284 كجم دهانات وبويات، لاستخدامها في دهان وتشطيب الأسقف والحوائط، منتهية الصلاحية، وتسبب أضرارًا مادية للجمهور، وجسيمة للأسقف والحوائط، بسبب سرعة تشققها وتأكلها، نتيجة فقدان المادة الفعالة، نظرًا لانتهاء صلاحيتها.

جري التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 931 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم أول كفر الشيخ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما أسفرت جهود الحملة في ضبط 106 كجم بويات ودهانات، بدون تاريخ إنتاج وصلاحية، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، داخل محل مواد كيماوية، بدائرة قسم أول كفر الشيخ، وتحفظت الحملة على الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر 932 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم أول كفر الشيخ، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كما حررت الحملة المحضر رقم 933 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارى قسم أول كفر الشيخ، ضد صاحب مطعم بكفر الشيخ، لعدم إعلانه عن أسعار بيع الوجبات الغذائية، بالإضافة لمزاولته نشاط بدون ترخيص من الجهات المعنية.

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