شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» بالسويس يوزع شنط رمضانية على الأكثر احتياجا بعتاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت جمعية الهلال الاحمر في السويس، كميات كبيرة من شنط المواد الغذائية والمساعدات العينية، اليوم الأربعاء، للاسر الاكثر احتياجا والعمالة الغير منتظمة والاولى بالرعاية بعدد من المناطق المختلفة داخل نطاق حى عتاقة.

ومن جانبها اكدت المهندسة فوزية عبدالله رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنه تم توزيع كميات كبيرة من شنطة رمضان تحتوي على مواد تموينية وسلع غذائية على الأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا والحالات الإنسانية والمرضية وأسر العمالة غير المنتظمة.

وتابعت المهندسة ان هذه المبادرة في إطار دعم مؤسسات الدولة في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين وللتخفيف عنهم، وانطلاقا من الدور المجتمعي للجمعية، لافتة ان المبادرة مستمرة لتوزيع على باقى الأسر الأكثر احتياجا في جميع أحياء المحافظة المختلفة.