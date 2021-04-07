شكرا لقرائتكم خبر عن حظر ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء بمدينة رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء حامد أحمد حامد رئيس مدينة رأس غارب حظر ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء بمدينة راس غارب بالبحر الأحمر.

والتقى حامد مع اصحاب الفراشة بنطاق المدينة وذلك لمنع اقامة أي نوع من انواع الفراشة أو سرادقات العزاء للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وفى حالة حالة مخالفة التعليمات سيتم مصادرة مستلزمات الفراشة واتخاذ الاجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المقرره.

يأتى هذا في ضوء التوجيهات والقرارات بمنع التجمعات حفاظا على حياة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.