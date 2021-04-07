شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين المنوفية»: ضبط مصنع زيت طعام بدون ترخيص بأشمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأنه قد تم تحرير محضر جنح رقم 2258 لسنة 2021 أشمون ضد مصنع تعبئة زيت طعام بناحية مدينة أشمون لإدارته النشاط بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وضبط 8 طن زيت طعام و150 كرتونة زيت منتج نهائي.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأنه تم تحرير 157 محضر تموينى تنوع ما بين 63 محضر مخالفات مخابز و94 محضر أسواق وذلك خلال قيام حملة تفتيشية عن اليوم الأربعاء بنطاق المحافظة.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.