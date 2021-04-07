شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «إسنا» يتابع رصف طريق طراد النيل بطول 2.5 كيلو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات وتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز. حيث تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا أعمال رصف طريق طراد النيل وذلك برفقة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز، وهشام عبدالحميد مدير طرق إسنا.

وخلال الجولة تم تفقد أعمال رصف طريق طراد النيل والجاري العمل به بطول 2.5كم وعرض 14م بداية من المعهد الفني الصحي جنوبا حتى خزان اسنا الجديد شمالا مرورا بالسنترال والمطحن وذلك بعد الانتهاء من كافة المرافق العامة بالطريق.

وفي السياق ذاته، تم معاينة طريق البحر القديم وعمل محضر تنسيق أعمال لكافة جهات المرافق وذلك استعدادا لرصف الطريق خلال الأيام القادمة، تماشيا مع خطة رصف عدد من الطرق داخل مركز إسنا. ووجه رئيس المركز بمراعاة منسوب غرف المياه وأغطية مطابق الصرف الصحي على ان تتماشي مع منسوب الرصف ولا تكون عائق وتمثل خطورة بعد الرصف.