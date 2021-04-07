شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «إسنا» يتابع رصف طريق طراد النيل بطول 2.5 كيلو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات وتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز. حيث تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا أعمال رصف طريق طراد النيل وذلك برفقة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز، وهشام عبدالحميد مدير طرق إسنا.
وخلال الجولة تم تفقد أعمال رصف طريق طراد النيل والجاري العمل به بطول 2.5كم وعرض 14م بداية من المعهد الفني الصحي جنوبا حتى خزان اسنا الجديد شمالا مرورا بالسنترال والمطحن وذلك بعد الانتهاء من كافة المرافق العامة بالطريق.
وفي السياق ذاته، تم معاينة طريق البحر القديم وعمل محضر تنسيق أعمال لكافة جهات المرافق وذلك استعدادا لرصف الطريق خلال الأيام القادمة، تماشيا مع خطة رصف عدد من الطرق داخل مركز إسنا. ووجه رئيس المركز بمراعاة منسوب غرف المياه وأغطية مطابق الصرف الصحي على ان تتماشي مع منسوب الرصف ولا تكون عائق وتمثل خطورة بعد الرصف.
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