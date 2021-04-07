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ضبط 30 كيلوجراما من اللحوم في المنوفية

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هند إبراهيم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 30 كيلوجراما من اللحوم في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن السيد حسن عبدالعال رئيس مدينة الباجور حملة مكبرة على محلات الجزارة للتاكد من صلاحية اللحوم وأختامها الرسمية وقد تم مصادرة 30 كيلو لحم غير صالح للإستخدام وتم تحرير عدد 6 محاضر وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

واضاف عبدالعال ان الحملات مستمرة وبشكل يومى لضبط المتلاعبين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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