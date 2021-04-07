شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة «اكفل طفل يتيم في بيته» بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اليوم جمعية الأورمان بمحافظة سوهاج، عن إطلاق مبادرة «أكفل طفل يتيم في بيته» لدعم الأطفال الأيتام في منازلهم في القرى الأشد احتياجاً بالمحافظة، ضمن فعاليات الإحتفال بيوم اليتيم ٢٠٢١.

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان- في تصريحات له اليوم- أن إطلاق الجمعية لمبادرة «أكفل طفل يتيم في بيته» ضمن فعاليات الأورمان ليوم اليتيم 2021، تأتي تأكيداً على إهتمام الجمعية لهذه الشريحة، وتستهدف تلبية وتأمين احتياجات الأطفال الأيتام في قرى محافظة سوهاج الأشد احتياجاً، من توفير فرص تعليمية جيدة لهم، وتوفير احتياجاتهم اليومية، وتأمين ظروف معيشية أفضل لهم تمكنهم من مواجهة أعباء الحياة المختلفة وتهيئهم لمستقبل أفضل، لافتا إلى أن اطلاق المبادرة داخل المحافظة تأتي ضمن الفعاليات التي تنتهجها الأورمان في احتفالات يوم اليتيم تماشياً مع توجيهات منظمة الصحة العالمية بوزارة الصحة المصرية بعدم تنفيذ أي إحتفالات أو فعاليات بها تجمعات للأطفال مثلما كانت تفعل الأورمان منذ إطلاق إحتفالات يوم اليتيم قبل 18 عاماً من الآن.

وأشار شعبان، إلى أن إحتفال الجمعية بيوم اليتيم في الجمعة الأولى من شهر إبريل من كل عام مستمر ولن ينقطع أبداً، وأن إحتفال هذا العام سوف يأخذ شكلاً آخر تماشياً مع ظروف إنتشار فيروس كورونا، حيث تطلق الأورمان مبادرة «عمر بيت يتيم» بإستهداف تقديم دعم مباشر للأيتام الأشد إحتياجاً في القرى الأكثر فقراً، تحقيقاً لهدف الإحتفال بيوم اليتيم بتوجيه أنظار الرأى العام لمشاكل وهموم الأيتام في ربوع مصر، وخلق حلول عملية تغير من واقع معيشتهم وتصنع لهم مستقبل أفضل.