شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يبحث مع السفير الروماني تنشيط العلاقات والتعاون السياحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع السفير «ميهاي ستيفان ستوبارو» سفير دولة رومانيا بالقاهرة سبل التعاون وخاصة في المجال السياحي وتوقيع بروتوكول توأمة بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن المشابهة بدولة رومانيا.

وأعرب السفير الروماني عن جزيل شكره لمحافظ جنوب سيناء لحسن استقباله وكرم ضيافته في المرة الثانية له للقاء محافظ جنوب سيناء لافتاً أن الزيارة الأولي في عام 2018 وأشاد السفير بما رآه من طفرة وتطور بالغ بمدينة شرم الشيخ الساحرة معرباً عن عجابه بما تم من تطوير خلال تلك الفترة وشكر المحافظ لجهوده المتميزة وسعيه الدؤوب خاصة في مجال الترويج السياحي.

أضاف السفير الروماني انه سعيد أن تأتي هذه الزيارة في ذكري مرور 115 عاماً عن العلاقات المصرية الرومانية لافتاً ان دولة رومانيا ستحتفل بتلك الذكرى العظيمة خلال هذا الشهر الجاري.وأكد السفير أنه يوافق على توقيع بروتوكول تأخي بين مدينة سينايا الرومانية ومدينة شرم الشيخ المصرية.

ورحب محافظ جنوب سيناء بالسفير الروماني على أرض مدينة شرم الشيخ وقال ان الشعبين المصري والروماني من الشعوب المتحابة، معرباً عن سعادته بتوقيع اتفاقية تأخي بين مدينة سينايا الرومانية ومدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، لزيادة التعاون في المجالات المختلفة وخاصة في المجال السياحي والثقافي بعد مراجعة بنود الإتفاقية والحصول على الموافقات من الجهات المعنية لافتاً أنه تم توقيع العديد من اتفاقيات للتآخي بين مدينة شرم الشيخ وعددا من المدن المشابهة بالعديد من الدول في إطار التنشيط والترويج السياحي وتبادل الثقافات بين الشعوب وفي نهاية اللقاء قام المحافظ بإهداء السفير درع محافظة جنوب سيناء وهدايا تذكارية.