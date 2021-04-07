شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لاحظنا زيادة التخلى عن الإجراءات الاحترازية وإصابات كورونا فى ارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه لابد أن نحافظ على المكتسبات التي وصلنا لها في وضع مصر بالنسبة لدول العالم حول أعداد الإصابات بكورونا، حيث إن مصر من أقل الدول إصابات بالفيروس، متابعا: نحن على أعتاب الموجة الثالثة من الفيروس، وهناك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات بكورونا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن مصر حصلت على اللقاحات، وكل يوم هناك مواطنون تتلقى لقاح كورونا، وهذا ليس معناه أن نتوقف عن اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

واستطرد متحدث وزارة الصحة، أنه من الملاحظ التخلى عن اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الماسك والتواجد في التجمعات الكبيرة، متابعا: الدولة تؤدى دورها بالحفاظ على المواطن وصحته ويبقى دور المواطن هو الأهم والفيصل في اتباع الإجراءات الاحترازية والبعد عن التجمعات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الفترة الماضية ومنذ عام 2018 تم إطلاق حزمة من المبادرات الرئاسية وتدشين منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تعد هذه المبادرات هى الأساس الذى بنينا عليه ووصلنا لهذا لوضع الجيد والذى جعلنا نستطيع وننجح في مواجهة فيروس كورونا، موضحا أن هناك بنية تحتية وقوى بشرية واهتماما بالطب المهنى وتدريب كوادر بشرية من الناحية العلمية، وكذلك من الناحية الإدارية من خلال تدريبهم على التعامل مع المرضى والاكتشاف المبكر للمرض واستيعاب عدد كبير من المرضى مثل مبادرة القضاء على فيروس سى، والتأكد من جاهزية المستشفيات، ما جعلنا قادرين على مواجهة أي جائحة.