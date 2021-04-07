شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: لدينا 146 محطة معالجة لمياه الصرف بقيمة 29,5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق الرفاعى معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، إن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعين لاستخدام مياه الصرف الزراعى من خلال مشروعى محطات معالجة، وهناك مشروع جرى الانتهاء منه، وهناك مشروع بحر البقر الذى من المقرر أن ينتهى نهاية هذا العام، لافتا إلى أن المتر الواحد من معالجة مياه الصرف يكلف الدولة 10 آلاف جنيه.

وأضاف معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن هناك 146 محطة معالجة صرف، تضيف طاقة استيعابية أكثر من 5 ملايين متر مكعب من المياه، وتتكلف هذه المحطات قيمة 29,5 مليار جنيه.

ولفت معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، إلى أنه هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعظيم مواردنا من المياه وعدم الاعتماد على مياه نهر النيل فقط، حيث يتم الاعتماد على معالجة الصرف الصحى معاجلة ثنائية وثلاثية، موضحا أنه قبل تلك المعالجة كان يجرى التخلص الأمن من مياه الصرف الصحى بصرفها في الصحراء، ولكن بدأنا بعد المعالجة للاستفادة من مياه نهر النيل، وهناك تنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية لتحديد الاشتراطات اللازمة وفقًا للمواصفات العالمية لمعالجة الصرف الصحى.

فى سياق أخر، كان عقد المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة سير العمل بالمشروع القومى لمصرف بحر البقر والخاص بمعالجة المياه ومرورها أسفل قناة السويس لسيناء، وذلك بحضور ممثلى وزارة الموارد المائية، والري، والكهرباء، والبترول، والصرف الصحي، والتليفونات، وهيئة قناة السويس، ومديرية الطرق بالمحافظة.

وقالت المحافظة فى بيان لها، إن نائب المحافظ استعرض معدلات العمل التى شهدها مصرف بحر البقر حتى الآن، مشددا على أن هناك توجيهات من محافظ بورسعيد بسرعة إزالة كافة التعارضات بين مسار المشروع والمرافق الموجودة به وسرعة التنسيق بين الأجهزة المعنية والانتهاء من المشروع طبقا للجدول الزمنى للمشروع.

يذكر أن المحطة الجديدة تتيح معالجة 5.6 مليون متر مكعب مياه فى اليوم الواحد، لاستخدامها فى الأراضى الزراعية الجديدة بسيناء، وتعد من أهم المشروعات القومية الجديدة التى تخدم محافظتى بورسعيد وسيناء وتوفر مخزون جيد من المياه اللازم لتنمية القطاع الزراعى بسيناء.