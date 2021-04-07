شكرا لقرائتكم خبر عن نفسى أعرف اتحرك واحضن بنتى.. استغاثة سيدة تعانى من السمنة المفرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "كل أمنيتى اتعالج عشان اعرف أعيش زى الناس وأعرف أدخل الحمام وأخد بنتى الصغيرة فى حضنى"، بهذه الكلمات لخصت رانيا عادل، مأساتها بسبب السمنة المفرطة التى تعانى منها منذ 3 سنوات، حيث وصل وزنها إلى 250 كيلو، وأصبحت طريحة الفراش لا تستطع التحرك.

وقالت رانيا لـ"الخليج 365"، إنها تبلغ من العمر 30 عاما، ورغم صغر سنها، إلا أنها تعانى من سمنة مفرطة وتضخم بالساقين أدى إلى حدوث التهابات متكررة بالساقين وأطراف جسدها لعدم قدرتها على الحركة بسبب وزنها الزائد، حيث يبلغ وزنها 250 كيلو جرام، وأضافت أن وزنها الزائد أثر على بقية أعضاء جسدها فأصيبت بأمراض كثيرة نتيجة عدم قدرتها على الحركة.

وأضافت أن زوجها يضطر إلى الجلوس معها في الشقة بمنطقة الدويقة في منشأة ناصر لمساعدتها والاهتمام بطفلتها التي لا تستطيع تلبية احتياجاتها، وأنها أصيبت بالسمنة المفرطة منذ 3 سنوات ومن وقتها وهى تجلس في مكانها على الأرض لا تستطيع التحرك وتأكل وتشرب قائلة: "بعمل حمام وأنا في مكانى"، مطالبة بمساعدتها على علاجها.



