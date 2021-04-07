شكرا لقرائتكم خبر عن "عم صلاح" بعد استجابة الرئيس لحالته: "بكيت من الفرحة.. وربنا يديم علينا الريس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عم صلاح، بعد استجابة الرئيس السيسي لحالته، إنه يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهه لحل مشكلته، واستجابته السريعة.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "الهاتف رن عليا الساعة 2 بالليل، والرقم كان مميزا، ومن الفرحة التي كنت فيها بكيت، وبحمد الله وبشكر فضله، حد قالي في التليفون الرئيس استجاب لطلباتك، وأنا بدعي للرئيس وبشكره لو فضلت أشكره طول عمري اللي فاضلي مش هوفيه حقه".

وقال: "ربنا يديم الرئيس علينا ويزيده كمان وكمان ويمنحه الصحة وطولة العمر".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لحالة الحاج صلاح، بشكل فوري، بعد أن مات شقيقاه إثر إصابتهما بمرض السرطان تاركين خلفهما 8 أبناء، وتخلت أمهاتهم عنهم، فقرر أن يربيهم بجانب أبنائه الثلاثة، حيث طلب من الرئيس توفير مكان يسكن فيه، وأن يوفر فرصة للتعليم لأبناء أخويه.

وجاءت استجابة الرئيس الفورية بعد أن استضاف الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس "عم صلاح"، حيث عرض حالته وأذاع طلبه من الرئيس.