شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 450 مشروع تربية أغنام للأسر الأكثر احتياجا في الشلاتين وحلايب وأبورماد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأربعاء، بدء تدشين برنامج التمكين الاقتصادي (فرصة) على أرض المحافظة، حيث قامت اليوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع مشروعات مدرة للدخل في صورة منح للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، بالشلاتين وحلايب وأبورماد، موضحاً أن الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي هو الجهة المنفذة للمشروعات.

أشار المحافظ إلى أنه تم تسليم 450 مشروع تنموي (تربية أغنام)، للمستفيدين بالشلاتين وحلايب وأبورماد، لافتاً إلى أنه يتم تقديم المساعدات حسب المكونات الموجودة في المجتمع الذي يعيش فيه الأفراد المستهدف تمكينهم، من أجل منحهم أدوات الإنتاج المناسبة للدخول في سوق العمل، وتحويلهم من أشخاص متلقين للمساعدات إلى أفراد منتجين في المجتمع.

أوضح المحافظ أن برنامج ( فرصة)، يدخل في إطار تغيير آليات الدولة الخاصة بالتعامل مع المشروعات، لمساندة الأسر الأكثر احتياجاً والتي تتلقى المساعدات الإجتماعية ليصبحوا منتجين، لافتاً إلى أن البرنامج عبارة عن منظومة تستثمر كل النواقص الموجودة عند الأفراد المستهدف تمكينهم اقتصادياً.