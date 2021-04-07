رئيس مدينة مطروح يقود حملة على محلات «الموبيليا» ويتابع إزالة الإشغالات

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح بان الحملات اليومية مستمرة لفرض الانضباط بالشارع مؤكدا بانه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المحال التجارية المخالفة والتي قد تصل للغلق والتشميع اذا تكررت اشغال الطريق أو وضع حواجز امام المحال.

قاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح حملة مكبرة لازالة اشغالات الطريق المخالفة لمحلات الموبيليا بمنطقة زاهر جلال بعد احتلال المحال الأرصفة والتنبية عليهم بعدم المخالفة وتكررت مرة أخرى وذلك من خلال الحملة المكبرة من إدارة تحسين البيئة ومشاركة شرطة المرافق.

محمد يوسف

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