شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مطروح يقود حملة على محلات «الموبيليا» ويتابع إزالة الإشغالات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح حملة مكبرة لازالة اشغالات الطريق المخالفة لمحلات الموبيليا بمنطقة زاهر جلال بعد احتلال المحال الأرصفة والتنبية عليهم بعدم المخالفة وتكررت مرة أخرى وذلك من خلال الحملة المكبرة من إدارة تحسين البيئة ومشاركة شرطة المرافق.
وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح بانه تم التحفظ على اشغالات الطريق ومعدات وأدوات بناء بمناطق زاهر جلال والميناء وعلم الروم لمخالفة القانون.
وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح بان الحملات اليومية مستمرة لفرض الانضباط بالشارع مؤكدا بانه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المحال التجارية المخالفة والتي قد تصل للغلق والتشميع اذا تكررت اشغال الطريق أو وضع حواجز امام المحال.
ناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بالالتزام وعدم اشغال الارصفة للحفاظ على الشكل الحضاري والسياحي للمدينة.
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