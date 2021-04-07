شكرا لقرائتكم خبر عن خبير استراتيجي: مزاعم إثيوبيا بشأن سد النهضة كاذبة.. واستمرار الأزمة يهدد المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أماني الطويل، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إثيوبيا ليس لديها إرادة سياسية للتعاون في ملف سد النهضة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «إثيوبيا تزعم أنها تعيش في ظلام وتحتاج إلى كهرباء، رغم أن آبي أحمد ضرب محطة كهرباء خلال حربه مع جزء من شعبه».

وعن موقف المجتمع الدولي، قالت إن الأطراف الدولية كانت تراهن على التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة، مؤكدة أن عدم الاستقرار في المنطقة سيؤثر على دول عديدة.