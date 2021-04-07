شكرا لقرائتكم خبر عن يستوعب 1450 موظفا.. وزير التعليم العالي يتفقد مبنى الوزارة في العاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الأربعاء، زيارة تفقدية لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل عبدالغفار جولته بمتابعة انتظام سير الأعمال الإنشائية والتجهيزات النهائية لمبنى الوزارة الجديد، كما اطلع على تجهيزات مكاتب الموظفين وتابع أعمال فرش المكاتب والتشطيبات النهائية، تمهيدا لاستقبال الموظفين وبدء العمل في المبنى.

واستمع الوزير لعرض تفصيلي قدمه الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول خطة تسكين الموظفين في مكاتبهم الجديدة، موضحا أن المبنى يستوعب نحو 1450 موظفا.

ووجه وزير التعليم العالي بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للانتهاء من كافة التجهيزات، مشيدا بالمجهود المبذول من قبل القائمين على المشروع، مشيرا إلى أن العمل يسير على قدم وساق.

ووجه عبدالغفار بضرورة تنظيم زيارات ميدانية للموظفين للمبنى قبل موعد الانتقال الرسمي المحدد لهم، للوقوف على الصعوبات التي قد تواجههم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية كل من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير التحول الرقمي، والدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم، وعاطف عيسى رئيس قطاع مكتب الوزير، وأحمد الشيخ رئيس قطاع التنمية والخدمات بالوزارة، والدكتور محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار.

وزير التعليم العالي يتفقد مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير التعليم العالي يتفقد مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير التعليم العالي يتفقد مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة