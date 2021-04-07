شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية» تشكل لجنة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا في المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، باستمرار وتكثيف المرور وبتشكيل لجنة من الطب العلاجي ومكافحة العدوي والجوده والتمريض، وذلك للمرور على مستشفي كفر الزيات العام، للتأكد من سير العمل واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

بدأت اللجنة أعمالها بتفقد مستشفى أقسام العزل بالمستشفى، والاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وقسم الأطفال المبتسرين، وعدد من الأقسام الأخرى.

والتقت اللجنة خلال الجولة بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لهم، واستمع إلى شكواهم ووجه بالعمل على حلها فورًا، مطالبالعمل على رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيدًا بمجهودات الأطقم الطبية وكافة العاملين بالقطاع الصحي، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.