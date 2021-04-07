شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تعلن مد مهلة التقديم على العدادات الكودية حتى نهاية يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الكهرباء مد المهلة المخصصة لتلقى طلبات العدادات الكودية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التي أطلقتها الوزارة ضمن خدمات الكهرباء، لتنتهي بنهاية شهر يونيو القادم 2021.

وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان صادر لها اليوم الإربعاء، إنه في إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين، وإتاحة الفرصة للتقدم طلبات للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى نظام العدادات الكودية، فقد تقرر مد المهلة الخاصة لتقديم هذه الطلبات على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء لتنتهى بنهاية شهر يونيو القادم 2021 .

وأضافت الوزارة، أن شركات توزيع الكهرباء تستكمل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية، والتي بلغت حتى الآن حوالي مليون و340 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمباني المخالفة سيعمل على تقليل الخسائر المالية والنتاجة عن سرقات التيار الكهربائي الموجودة في كافة المناطق وخاصة القاهرة والجيزة، موضحًا أن المحاسبة بنظام الممارسة غير دقيق وينافي الاستهلاك الحقيقي للمواطن، ويتسبب في إهدار العديد من الاموال.

وتعمل شركات توزيع الكهرباء في تنفيذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الطلبات التي تم تقديمها عبر المنصة الالكترونية، والبالغ عددها مليون و340 ألف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.