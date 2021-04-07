شكرا لقرائتكم خبر عن معاينة ميدانية لأرض الهوارية بالإسكندرية لإنشاء فرع جديد لجامعة الأزهر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأربعاء، لجنة لمعاينة أرض الهوارية المخصصة لبناء فرع جديد لجامعة الأزهر عليها؛ لاستلامها وتعيين حراسة عليها.

وقال «هاشم» إن اللجنة التي عاينت وتسلمت الأرض، تكونت من علاء الحلفاوي مدير الشؤون القانونية، ومحمد حسين المفتش بالتفتيش المالي والإداري، والمهندس زكريا الشيخ مسؤول الصيانة بالإدارة الهندسية، وطارق صبح مدير التخطيط والمتابعة، ومحمد سليم مدير الشؤون الإدارية، ومحمود جمال مدير أمن المنطقة، ويوسف رضوان وكيل إدارة العامرية، ومحمود ضياء عضو فني بالإدارة الهندسية.

وفى سياق متصل، استقبل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم، فريق الهيئة القومية للاعتماد وجودة التعليم الذي زار روضة معهد همام عبدالجواد، حيث تفقد قاعات رياض الأطفال، وشهد بعض أنشطة طلاب الروضة.

معاينة ميدانية لأرض الهوارية لانشاء فرع جديد لجامعة الازهر عليها فى الاسكندرية (صور)

معاينة ميدانية لأرض الهوارية لانشاء فرع جديد لجامعة الازهر عليها فى الاسكندرية (صور)

معاينة ميدانية لأرض الهوارية لانشاء فرع جديد لجامعة الازهر عليها فى الاسكندرية (صور)

معاينة ميدانية لأرض الهوارية لانشاء فرع جديد لجامعة الازهر عليها فى الاسكندرية (صور)