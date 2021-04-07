شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء جنوب الدلتا تناقش الاستعداد لرمضان والصيف والضبطية القضائية وتقليل الفقد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس محمد عبد الحكم عبده يوسف، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، الأربعاء، عدد من الإجتماعات مع رؤساء قطاعات محافظات (الغربية والمنوفية والقليوبية)، ومديرى العموم بالشركة، بقاعة الإجتماعات، وذلك بحضور عدد من النواب.

وقال بيان صحفي، إن رئيس الشركة، حرص رئيس الشركة الاستماع لجميع تساؤلات الحضور بشأن اى معوقات تواجه العمل والتوجيه بسرعة حلها.

ومن أهم النقاط التى ناقشها الإجتماع، استعدادات القطاعات بالشركة لفصل الصيف بشأن الاحمال وقدرات المحولات، والإستعداد لإستقبال شهر رمضان المبارك، حيث أكد رئيس الشركة على سرعة الانتهاء من احلال المحولات التى وصلت نسبة تحميلها الى 80%، ومتابعه تنفيذ العمليات الخاصه بخطط الشركة الإستثمارية، والعمل على تذليل جميع المعوقات التى تواجه عمليه التنفيذ والإنتهاء من الخطة قبل شهر يونيو المقبل، ومتابعة أعمال الضبطية القضائية والعمل على تنشيطها لتقليل معدلات الفقد فى الطاقة وتحسين إيرادات الشركة.

كما تابع رئيس الشركة، نسب التحصيل بجميع فروع الشركة والعمل على تنشيطها، والعمل على تقليل نسبة الفقد الفنى فى الطاقه بالشركة ومناقشة جميع العوامل التى تؤثر في إرتفاع نسبة الفقد، وكيفية علاجها لتحقيق مستهدف الشركة والنزول بنسبة الفقد لأقل معدل.

وحث رئيس الشركة جميع الحضور العمل على حسن معاملة الجمهور، ومناقشة مشاكل ادارات خدمة العملاء بكافة الفروع والعمل على حلها فى اطار حرص قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر على أهمية تقديم أفضل خدمة فى أقل وقت ممكن، والحرص على حل كل مشكلات المشتركين والاجابة عن أي استفسار للمشتركين وسرعة حلها، والتاكيد على بذل الجهود للعمل على رقى الشركة وتقدمها فى جميع مجالات العمل.

اجتماع رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

اجتماع رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

اجتماع رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

اجتماع رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

اجتماع رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء