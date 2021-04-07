شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد الخدمة الطبية في مركز علاج الأورام بفاقوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأربعاء، بزيارة تفقدية لمركز علاج الأورام بفاقوس، لمتابعة الخدمات الطبية والعلاجية المؤداه للمرضى والمترددين على المركز، في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والدكتور عمر شريف عمر ،نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة شريف عمر لعلاج الأورام.

تفقد المحافظ أقسام الإستقبال والصيدلية ،والرعاية المركزة والأشعة، ووحدة العلاج الإشعاعي والكافتريا، مشيداً بإنتظام تقديم الخدمة الطبية للمرضى وحسن معاملتهم.

كما تفقد المحافظ تجهيزات الوحدة المتكاملة لعلاج أورام الثدي، لتنفيذ البرنامج المتكامل للوقایة من سرطان الثدي، والتقي بطالبات مدرسة تمريض فاقوس ،واللاتي يتدربن على أعمال التمريض بالمركز.

أكد محافظ الشرقية أنه حريص على توفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات مستشفيات القطاع الصحي، التي تقدم الخدمات للمواطنين والإرتقاء بها لتقدم خدمة علاجية ملائمة، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة، والمجتمع المدنى لتوفير الأجهزة الطبية وتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.