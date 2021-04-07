شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في مؤتمر الجامعات العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ في أعمال الدورة الثالثة والخمسون الإفتراضية «أونلاين» للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية ‏باستضافة والتى تقام بجامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية على مدار يومان الأربعاء والخميس ٧ إلى ٨ من إبريل الحالي بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ومديري ورؤساء وممثلي الجامعات العربية أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد.

وتناولت الجلسات عرض تقارير الأمانة العامة للاتحاد حول المصادقة على محضر الدورة الثانية والخمسين للمؤتمر العام لإتحاد الجامعات العربية والتي عقدت بدعوة من جامعة حلوان في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في مارس ٢٠١٩، ومتابعة تنفيذ قراراتها.

كما تم خلال الجلسة مناقشة عرض تقديمى عن مشروع التصنيف العربى للجامعات ومشروع توثيق الشهادات الجامعية وحمايتها، وعرض تقديمى عن منصة الدوريات، وعرض عن الشبكة العربية الأوروبية لتدريب القيادات الجامعية، بالإضافة إلى مناقشة عمل اتفاقية بين الاتحاد وشركات كورسيرا في الشرق الأوسط.

من جانبه قال الأستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقي إنه تم مناقشة عدد من الموضوعات على رأسها مشروع التصنيف العربي للجامعات، ومشروع توثيق الشهادات الجامعية وحمايتها، وكذلك المنصات الإلكترونية للدوريات العلمية والإعلان عن جوائز اتحاد الجامعات العربية، ودعم أنشطة المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي، بالإضافة إلى دعم مركز إيداع الرسائل الجامعية التابع للاتحاد.