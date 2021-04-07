شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يستجيب لاستغاثة مريضة تعاني من السمنة المفرطة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الاستجابة لمناشدة سيدة مريضة، ٤٤ عام، تعاني من مرض مزمن «سمنة مفرطة»، وتقيم بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وكلف وكيل وزارة الصحة مدير إدارة العلاج على نفقة الدولة بالمديرية ومدير مستشفي بلبيس المركزي بالتحرك الفوري لتقييم الحالة الصحية للمريض، من خلال الأطباء الاستشاريين المختصين.

وعلى الفور قامت الكوادر الطبية بمستشفي بلبيس المركزي، بإجراء كافة الفحوصات الطبية، وتوقيع الكشف الطبي عليها، ومناظرة الحالة وتقييمها من خلال الأطباء الاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة، لإتخاذ القرار المناسب للعلاج.

ووجه وكيل الوزارة مدير المستشفي بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاج اللازم للمريضة، وعدم مغادرتها المستشفي لحين تحسن وإستقرار الحالة الصحية لها، مقدماً الشكر والتقدير لمدير العلاج على نفقة الدولة، ومدير المستشفي، والفريق الطبي المشارك على الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.