شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير خارجية أوكرانيا يزور الأهرامات بصحبة السفير الأوكرانى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت اليوم الأربعاء، منطقة أهرامات الجيزة Dmytro Senik نائب وزير خارجية أوكرانيا، وYevhen Mykytenko سفير أوكرانيا بالقاهرة، وكان فى استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم، حيث زارا الهرم الأكبر من الداخل، ومنطقة البانوراما، ومنطقة تمثال أبو الهول.



نائب وزير الخارجية والسفير الأوكرانى

وخلال الجولة حرص نائب وزير خارجية أوكرانيا، على التقاط الصور التذكارية، معربًا عن إعجابه بهذه المنطقة الأثرية وسعادته بزيارتها والتعرف على جانب من الحضارة المصرية العريقة.