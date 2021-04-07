شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: زيارات للموظفين لمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية قبل الانتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، مساء اليوم، الأربعاء، بزيارة تفقدية لمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأ الوزير جولته بمتابعة انتظام سير الأعمال الإنشائية والتجهيزات النهائية لمبنى الوزارة الجديد، كما اطلع على تجهيزات مكاتب الموظفين وتابع أعمال فرش المكاتب والتشطيبات النهائية، تمهيدا لاستقبال الموظفين وبدء العمل فى المبنى.

واستمع الوزير لعرض تفصيلى قدمه الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول خطة تسكين الموظفين فى مكاتبهم الجديدة، موضحا أن المبنى يستوعب نحو 1450 موظفا، موجها بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى للانتهاء من كافة التجهيزات، مشيدا بالمجهود المبذول من قبل القائمين على المشروع.

كما وجه الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة تنظيم زيارات ميدانية للموظفين للمبنى قبل موعد الانتقال الرسمى المحدد لهم، للوقوف على الصعوبات التى قد تواجههم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية كل من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير التحول الرقمي، والدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم، وعاطف عيسى رئيس قطاع مكتب الوزير، وأحمد الشيخ رئيس قطاع التنمية والخدمات بالوزارة، والدكتور محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار.