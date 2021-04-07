شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نحتاج وقتا لتحقيق 20% من إنتاج لقاح كورونا.. قد يصل لنهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن مصر من أوائل الدول التي حصلت على الجرعات ضمن مبادرة كوفاكس، والمجتمع الدولي يفكر في إعطاء فرص لدول مثل مصر لإنتاج اللقاح والتوزيع بعدالة، لافتة إلى أن اللقاحات لا تنتج على مستوى العالم، وتحتاج وقتا لتحقيق نسبة الـ20% التي قد تصل لنهاية 2021 وأوائل 2022.

وأضافت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال قناة إكسترا نيوز، أنه جرى التوصل إلى نسب قليلة لتوزيع لقاح كورونا إلى 130 دولة، موضحة أن منظمة الصحة العالمية اقترحت مبادرة الكوفاكس لضمان توزيع لقاحات كورونا بعدالة بحيث يصل لكل دولة تطعيمات لـ20% من سكانها.

ولفتت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى أن لقاح كورونا وحده لا يكفى لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث إنه إجراء واحد من ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتضمن التباعد الاجتماعى.

وكانت أحيت الدكتورة غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، فعاليات يوم الصحة العالمي بالتأكيد على أحقية كل البشر في العالم في الحصول على اللقاحات والأدوية الأساسية، مؤكدة عدم وجود عدالة في توزيع الأدوية بين البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل.

وغردت الدكتورة غادة والى، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "في يوم الصحة العالمي، نقف ضد الرعاية غير المتكافئة- كل الناس يستحقون الحصول على اللقاح والأدوية الأساسية، يوجد في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 88% من سكان الكرة الأرضية في أوروبا وأفريقيا، ولكنها تستهلك أقل من 10% من المواد الأفيونية المتاحة لعلاج الآلام. والأسبوع المقبل سوف تسلط الضوء على هذه القضية الحاسمة".