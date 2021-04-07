شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مصر تخطو نحو الرقمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات على رأسها افتتاح الرئيس السيسى لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية تحت عنوان" مصر تخطو نحو الرقمنة.. الرئيس السيسى يفتتح مجمع الوثائق المؤمنة ويؤكد: المجمع نقلة كبيرة للحكومة الذكية.. لا مجاملة فى اختيار موظفيه.. والشهادة الصادرة منه مؤمنة 99.9%.. احترمنا حق إثيوبيا فى التنمية بشرط عدم المساس بمصالحنا.. كل الخيارات مفتوحة.. لسه هقول عن إثيوبيا الأشقاء.. والتعاون أفضل من المواجهة.

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