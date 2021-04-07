شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكى يؤكد للعاهل الأردنى تضامن بلاده التام مع المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الملك عبدالله الثانى، اليوم، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب خلاله عن تضامن الولايات المتحدة الأمريكية التام مع الأردن، بقيادة العاهل الأردنى، وتأييدها لإجراءات وقرارات المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأكدت عدة دول من بينها عربية وأجنبية، تضامنها ودعمها لإجراءات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لحفظ وأمن واستقرار الأردن، وذلك بعد الإعلان عن اعتقال عدد من الأشخاص لأسبابٍ أمنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، موقف بلاده الثابت من أمن الأردن واستقراره، وجاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الكاظمي اليوم الإثنين، مع الملك عبد الله الثاني.

وأكد الديوان الملكي السعودي في بيان، "وقوف المملكة التام إلى جانب الأردن الشقيق ومساندته الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه الملك عبد الله الثاني والأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما".

كما أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، وقوف لبنان رئيسا وشعبا إلى جانب الأردن ملكا وشعبا، في وجه ما يمكن أن يؤثر على الاستقرار والأمان في الأردن الشقيق.

وأشار في بيان إلى أن الأردن لطالما وقف إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي مر بها حيث كانت مواقف الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، خير داعم ونصير في المحافل الإقليمية والدولية.

بدوره، قال سعد الحريري، عبر حسابه على "تويتر" إن "أمن الأردن وسلامته قاعدة أساس في أمن العالم العربي وسلامته"، معربا عن "تضامن بلاده مع القيادة الأردنية والملك عبدالله الثاني في الدفاع عن مكتسبات الشعب الأردني وحماية استقراره ورفض التدخل في شؤونه".