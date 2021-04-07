شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" تعلن مد مهلة تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية حتى نهاية يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الكهرباء مد المهلة المخصصة لتلقى طلبات العدادات الكودية على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء لتنتهى بنهاية شهر يونيو القادم 2021.

وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه فى إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة للتقدم بطلبات للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى نظام العدادات الكودية، فقد تقرر مد المهلة الخاصة لتقديم هذه الطلبات على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء لتنتهى بنهاية شهر يونيو القادم 2021 .

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن شركات توزيع الكهرباء تستكمل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التى تم تقديمها على المنصة الإلكترونية، والتى بلغت حتى الآن حوالى مليون و340 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية .

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، قد أكد أن الهدف من تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة هو تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى، مؤكدا أن المحاسبة بنظام الممارسة غير دقيق ولا يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن، وهو ما يهدر فى بعض الأحيان حق الدولة فى الحصول على حقها.



وأضاف حمزة فى تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”، أن الهدف من تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع هو ضمان حصول الدولة على قيمة الاستهلاك الفعلى لمستخدمى نظام الممارسة وليس سند ملكية للمواطن المخالف، لافتا إلى أن العداد مسبوق الدفع يعتمد على شحن رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن.