شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مجمع الإصدارات المؤمنة قيمة مضافة لدعم استراتيجية التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته اليوم بافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الذى يعد صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا سوف يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء دولتنا الحديثة.

جاء ذلك فى منشور للرئيس عبد الفتاح السيسى، على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى.

ويعد المجمع صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع واصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الاكبر والاحدث من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.