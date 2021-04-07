شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طبيب مزيف بعد إجرائه جراحة خاطئة لطفلة بالخصوص وتزويره الماجستير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط شخص زور شهادتي الماجستير والدكتوراه، وقيامه بإجراء عملية جراحية خاطئة لطفلة داخل مستشفى خاص بنطاق قسم شرطة الخصوص، وتبين أنه راسب في السنة الخامسة لكلية الطب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، بلاغا من أسرة طفلة يفيد بقيام طبيب داخل مستشفى خاص بدائرة القسم، بإجراء عملية جراحية خاطئة لطلفتهم، وهو الأمر الذى أخبرهم به أحد الأطباء بعد نقلها إليه عقب تدهور حالتها الصحية وطالبهم بإبلاغ الشرطة.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، الذى أمر بتشكيل فريق بحثى أشرف عليه العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والرائد محمد أسامة رئيس مباحث الخصوص.

وعقب تقنين الإجراءت القانونية، داهمت قوة أمنية المستشفى محل البلاغ، وتم ضبط الطبيب المشكو في حقه، وبإجراء التحريات تبين أنه راسب في السنة الخامسة بكلية الطب، وزور شهادتي الماجستير والدكتوراه، حتى يتمكن من الإلتحاق بالعمل في المستشفيات، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.