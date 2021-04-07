شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى عن أزمة سد النهضة: كل الخيارات مفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأربعاء، افتتاح مجمع إصدار الوثائق المؤمنة والذكية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال فعاليات الافتتاح، تحدث الرئيس فى كلمته، عن قلق المصريين على ملف المياه، قائلا: "القلق بتاعكم مستحق ومشروع .. لكن يا ترى كل واحد قلقان على الميه حريص على المية، أنا قلقت على الميه من 2011، مبقتش ارتاح ولا اقدر أطمن من 2011 تحديدا من 25 يناير عرفت إن هايبقى عندنا مشكلة كبيرة قوى".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة للإثيوبيين قائلا: "بلاش مرحلة أنك تمس نقطة مياه من مصر.. الخيارات كلها مفتوحة.. التعاون أفضل"... وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الخيارات كلها مفتوحة.. الرئيس السيسى عن أزمة سد النهضة: "قلقت على المياه من 2011 وعرفت إنه هيبقى عندنا مشكلة".. النيل من عند ربنا واللى عمله ربنا مش هيغيره البشر.. وفى رسالة لإثيوبيا: بلاش مس نقطة مياه (فيديو)

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأربعاء، افتتاح مجمع إصدار الوثائق المؤمنة والذكية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال فعاليات الافتتاح، تحدث الرئيس فى كلمته، عن قلق المصريين على ملف المياه، قائلا: "القلق بتاعكم مستحق ومشروع .. لكن يا ترى كل واحد قلقان على الميه حريص على المية، أنا قلقت على الميه من 2011، مبقتش ارتاح ولا اقدر أطمن من 2011 تحديدا من 25 يناير عرفت إن هايبقى عندنا مشكلة كبيرة قوى".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة إلى إثيوبيا بضرورة التعاون فى ملف سد النهضة، قائلا: "التعاون أفضل ونجرى مع بعضنا للتنمية.. أنا لمست خلال السنوات الماضية فى الأشقاء بأثيوبيا الشعور بعدم الراحة.. أنا بتكلم عن الرأى العام.. طب ليه؟.. احنا كلنا مع بعض، ولازم نتعاون مع بعض فى مفاوضات سد النهضة والقضية عادلة".

وأضاف الرئيس السيسى: "نهر النيل ده موضوع ربنا سبحانه وتعالى.. هو اللى بيعمله ومجرى المياه من عند ربنا.. وأنها توصل إلى مصر من عند ربنا.. ومصر لو كانت على ارتفاع مكنتش المياه هتدخلها.. واللى عمله ربنا مش هيغيره البشر".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه سيظل يستخدم لفظ "الأشقاء" خلال حديثه عن أثيوبيا، متابعا: "كلنا متابعين .. ولسه هقول الأشقاء.. رد الفعل بتاع الأشقاء وتعنتهم فى مفاوضات سد النهضة.. لازم نتعلم من التحديات والمشاكل وشوفنا حجم تكلفة المواجهة.. أرجو أنه كلنا فى المنطقة يدرك حجم المواجهة.. هو انتوا مش شوفتوا مواجهة زى 62.. ومواجهة زى 67.. ومواجهة الأشقاء فى العراق وغيره وغيره.. التعاون والاتفاق أفضل كتير من أى حاجة".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة للإثيوبيين قائلا: "بلاش مرحلة أنك تمس نقطة مياه من مصر.. الخيارات كلها مفتوحة.. التعاون أفضل".

الحكومة تستعد لاحتفالية العاصمة الإدارية الجديدة بتكليفات من الرئيس السيسي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث الاستعدادات والترتيبات اللازمة لاحتفالية افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسئولين، ومسئولى الشركة المشرفة على تنظيم الاحتفالية.

وقال رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلف ببدء الاستعداد لاحتفالية افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وأن اجتماع اليوم يأتى لبحث سيناريوهات الاحتفالية المرتقبة، إيذانا ببدء العمل الحكومى رسميا من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا اختيار أفضل المواقع المناسبة لإقامة الاحتفالية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الاحتفالية ستكون على أعلى مستوى، وسيتم من خلالها التعبير فى رسالة واضحة عن "الجمهورية الجديدة"، التى أعلن عنها رئيس الجمهورية.

وفى هذا السياق، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه عددا من المواقع المقترحة لإقامة الاحتفالية، مثل ساحة الشعب، ومنطقة سارى العلم، وغيرهما من المناطق.

صندوق تحيا مصر: تجديد 1150 ماكينة غسيل كلوى فى 20 محافظة حتى الآن

استعرض صندوق تحيا مصر تقريرا عن المجهودات في دعم قطاع الصحة ومعاونة أجهزة الدولة نحو تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر نسعى للتوسع في توفير الخدمات الصحية في مختلف التخصصات في المناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن المشاركة الفاعلة في جهود الدولة لرفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية، وتنظيم القوافل الميدانية بما يضمن تقديم الخدمة الصحية في المناطق النائية ، كذلك الشراكة مع وزارة الصحة والسكان، للقضاء على قوائم انتظار مرضى فيروس سي وتوفير العلاج لهم ، ثم مضى الصندوق قدما في مساندة الدولة في مواجهة الفيروس حيث وفّر الصندوق الجرعات العلاجية لنحو 363 ألف مواطن مجانا وكذلك والكواشف الطبية المستخدمة في القوافل، بالإضافة إلى الدعم المستمر الذي قدّمه مركز صندوق تحيا مصر لعلاج أمراض الكبد بالمجان في محافظة الأقصر، الذي يخدم محافظات جنوب الصعيد، ووفر مشقة السفر على المرضى بهذه المحافظات، كما اعتبرت وزارة الصحة والسكان مركز صندوق تحيا مصر الأول على مستوى المراكز المشاركة في حملة 100 مليون صحة.

انخفاض الحرارة 6 درجات غدا وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 28 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بقيم تتراوح بين 5 و6 درجات، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، لطيف على السواحل الشمالية والرياح نشطة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء لطيف على جنوب البلاد.

المحكمة الاقتصادية تؤيد حبس هدير الهادى سنتين بتهمة التحريض على الفسق

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بتأييد حكم أول درجة على المتهمة هدير الهادى على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفجور.

وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة المتهمة هدير الهادى، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

وتعاقب المتهمة بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 1و12و25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

البنك الدولى: مصر لديها نظام صحى مرن قادر على تحمل الصدمات والأعباء الصحية

أكد الدكتور عمرو الشلقانى، خبير النظم الصحية، ممثل البنك الدولى بجمهورية مصر العربية، أن البنك الدولى ليس فقط بنك تمويل، بل بنك معلوماتى ومعرفى، وداعم فنى لعدد من المشروعات كنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافة إلى دعم جهود مكافحة كورونا وغيرها من المشروعات الصحية العظيمة على أرض مصر.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالتزامن مع إطلاق المؤتمر الثانى للتغطية الصحية الشاملة، الذى أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية اليوم.

وتابع: أهم ما رصدناه عن الوضع الصحي فى مصر أن مصر لديها نظام صحى مرن قادر على تحمل الصدمات والأعباء الصحية، لا سيما ما ظهر جليًا خلال جائحة covid 19 من التعايش والتصدي لتلك الأزمة.