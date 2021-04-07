ضبط صيدلي حول مخزن أدوية لـ "دولاب عقاقير مخدرة" في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في الأدوية المخدرة والمهربة جمركياً.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام صيدلي، مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة باستغلال مخزن أدوية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الطالبية بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والمدرجة بجداول المخدرات والأدوية المستوردة والمهربة جمركياً وممنوع تداولها، وتخزينها وعدم مطابقتها الاشتراطات والمواصفات الصحية والتي تؤثر على الخواص الفعالة للأدوية وطرحها للبيع بالصيدليات مسبباً أضرار جسيمة بصحة المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافه وضبطه داخل المخزن الخاص به، تم ضبط 32493 قرص وأمبول مخدر ممنوع تداولها مدرجة بجدول المخدرات- 22876 عبوة دواء مختلفة الأنواع مستوردة ومهربة جمركياً.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.