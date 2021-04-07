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بعد تغريم محمد رمضان 6 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لواقعة الطيار "أبو اليسر" (فيديو جراف)

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر" عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

جاء الحكم على خلفية نشر الفنان محمد رمضان صورة له على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبواليسر قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

ووقعت هيئة الطيران المدني، عقوبة على الطيار أشرف أبواليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة لسحب رخصة مساعده لمدة عام.

ويرصد الخليج 365 خلال الفيديو جراف التالي، تفاصيل الدعوى، والواقعة من البداية للنهاية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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