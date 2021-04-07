بـ 100 طربة حشيش.. مكتب المكافحة يلاحق تجار المخدرات بـ 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملة أمنية مكبرة استهدفت تجار المواد المخدرة بعدد من المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن.

كانت الإدارة رصدت نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

وضبطت الملات بنطاق مديرية أمن الإسكندرية 52 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة سيدى جابر.

كما تم ضبط 36 طربة لمخدر الحشيش– سلاح أبيض- مبلغ مالي – 5 هواتف محمول- 3 سيارات بحوزة 5 أشخاص في كمين أعد لضبطهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان في الشرقية.

وضُبط بمطروح 12 طربة لمخدر الحشيش- كمية لمخدرالهيروين- عدد من الأقراص المخدرة "تامول"– مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة، بحوزة 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية في أكمنة أعدت لضبطهم بدائرة قسم شرطة مطروح.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.