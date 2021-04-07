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مد مهلة تقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء لعدادات كودية لنهاية يونيو

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد المهلة الخاصة لتقديم هذه الطلبات على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء حتى نهاية يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، أن شركات توزيع الكهرباء تستكمل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية، والتى بلغت حتى الآن حوالى مليون و340 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

وأشارت إلى أن الطلبات شملت جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين، وإتاحة الفرصة للتقدم بطلبات للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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