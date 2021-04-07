شكرا لقرائتكم خبر عن منها 4 لـ«ناصر والسادات».. نحت 5 تماثيل لتجميل مدينة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الفنان التشكيلي والنحات طارق الكومي مدير مركز محمود مختار الثقافي، والدكتور أحمد عبدالكريم الأستاذ بكلية التربية الفنية جامعة حلوان.

وخلال اللقاء أكد اللواء أشرف عطية على أنه يجرى حالياً تنفيذ مشروع متكامل من التطوير والتجميل تم فيه الحفاظ على الهوية البصرية للتراث والبيئة الأسوانية بعناصرها الجمالية المتنوعة والتي تشمل نحت 5 تماثيل منها 4 تماثيل للزعماء الراحلين جمال عبدالناصر، وأنور السادات، بالإضافة إلى أبن أسوان المشير محمد حسين طنطاوى، وأيضاً الفريق أول عبدالمنعم رياض، فضلاً عن تمثال خامس لجراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب بدلاً من التمثال الحالي بما يتناسب مع أبعاد وفراغات الميدان، مطالباً بأن تكون الأعمال الفنية المخطط تنفيذها جداريات من الخامات البيئية وتجسد ملاحم وأحداث تاريخية، وأيضاً تعكس الثقافات والحضارات المتعاقبة على مدينة أسوان.

وأشار محافظ أسوان، بأنه سيتم تشكيل فريق عمل من الفنانين والنحاتين لوضع التصميمات التي سيتم مراجعتها على غرار مراجعة أعمال التطوير والتجميل الجارى تنفيذها بواجهة المدينة بالتنسيق مع وزارت الثقافة والسياحة والأثار للتأكد من إرتباطها بالهوية البصرية، موجهاً المسئولين بتقديم كافة التسهيلات لإختيار المواقع المستهدف وضع الجداريات الفنية فيها مع السعي الجاد لتوظيف الصخور والمكونات البيئية، علاوة على زيادة المسطحات الخضراء وزهور الزينة لخلق بانوراما جمالية لعروس المشاتى والقضاء على أي تشوهات بصرية.