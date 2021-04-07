شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يكرم الموظفين المثاليين بمركز التعلم المدمج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الموظفين المثاليين بمركز التعلم المدمج خلال ترأسه الاجتماع الشهري للمركز بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عباس مدير المركز وأعضاء مجلس الإدارة وأمين عام الجامعة.

وقدم الدكتور منصور شهادات تقدير للموظفين المثاليين وهم الأستاذة داليا محمد أحمد والأستاذ هاني يحيى كامل والأستاذ مبروك محمد كامل تقديراً لأدائهم المتميز وقيامهم بعملهم على أكمل وجه. مؤكداً أن تكريم الموظفين المتميزين يعد أحد أهم الركائز الأساسية والذي بدوره يساعد في تزكية روح التنافس الإيجابي، ويعزز الأداء والابتكار ويمهد طريق التميز في بيئة العمل، موضحاً أن التكريم يساعد في تعميق الانتماء للجامعة بحيث يكون الموظف حريص على تحقيق أهداف الجامعة، وترجمة رسالتها.

وناقش اجتماع المركز عدداً من الموضوعات منها التقرير المقدم عن انتهاء امتحانات دور فبراير 2021 والتي تمت بهدوء دون أي معوقات، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، ووجه رئيس الجامعة الشكر للعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على مجهودهم خلال هذه الفترة، كما ناقش أيضا الموافقة على انشاء برامج جديدة بنظام التعليم المدمج منها إنشاء برامج جديدة بكليتي التجارة وتربية طفولة.