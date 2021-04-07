شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الزوج والزوجة» في ختام برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بجامعة الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الذي تنظمه جامعة الفيوم بالتعاون مع الأزهر الشريف، تحت عنوان «الأسرة المصرية.. حقوق وواجبات»، والذي امتد على مدار أربعة أيام فعالياته اليوم الأربعاء ٧ أبريل ٢٠٢١ بحضور الدكتور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب.

انعقدت المحاضرة الختامية برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور حازم شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، وحاضر خلالها فضيلة الشيخ الدكتور إسلام ضيف الله، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي، والدكتور محمد فراج طه، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، وفضيلة الشيخ محمد مكي الباحث بمرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف.

تناولت المحاضرة الختامية مناقشة ثلاثة محاور رئيسة؛ هي: وسائل التواصل الاجتماعي الإيجابيات والسلبيات، والانحرافات الفكرية وأسباب التطرف، وحقوق الزوج والزوجة.

تحدث الشيخ إسلام ضيف الله عن أضرار وسائل التواصل الاجتماعي، والإسراف في استخدامها، مؤكدًا على ضرورة الحرص في الاستخدام الآمن للإنترنت، واستغلاله بطريقة إيجابية، من خلال البحث وطلب العلم والتواصل الفعال مع الآخرين، والاطلاع على ثقافة الآخر، وغير ذلك من الامور الإيجابية.

كما شدد فضيلته على ضرورة التحلي بالأخلاق الطيبة أثناء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الإساءة للآخرين.

فيما جاء حديث الشيخ محمد مكي حول التطرف وأسباب الانحرافات الفكرية، مؤكدًا على ضرورة القضاء على الجهل والفقر والمرض، بوصفها أهم مسببات التطرف، والمدخل الرئيسي الذي تستغله الجماعات المتطرفة في إقناع الناس بالانضمام لهم.

ووجه فضيلته الطلاب بضرورة البحث الدائم، وتحري الحقائق السليمة من مصادرها، والتمتع بعقلية ناقدة لتفنيد الشائعات، وعدم الانجراف وراء الشعارات والمفاهيم المغلوطة.

وأوضح أن مرصد الأزهر يطلق قنوات إتصال باكثر من ثلاثة عشر لغة لنشر أفكار وتعاليم الإسلام الوسطية المعتدلة السليمة.

فيما تابع الدكتور محمد فراج طه حديثه عن حقوق الزوج والزوجة، موضحًا أن الإسلام شرع الزواج لتوسيع الأرزاق، وصلة الأرحام، وحفظ الأعراض والأنساب، واستمرار النسل، واقتداء بسنن الأنبياء.

ووجه الشباب بضرورة الحرص على اختيار الزوجة الصالحة، والزوج الصالح حتى تنشأ الأسرة على أساس سليم معتدل، موضحًا أن الأصل في علاقة الزوج بزوجته الود والتعامل الطيب الحسن والتعاون والتكافل.

كما استمع الشيوخ الفضلاء لتساوؤلات الطلاب الحاضرين وقاموا بالرد عليها، والتي دارت حول موضوعات حياتية متنوعة ومثمرة.

وعقب ختام فعاليات البرنامج الذي استمر على مدار أربعه أيام منذ الأحد ٤ أبريل٢٠٢١ وحتى الأربعاء ٧ أبريل ٢٠٢١ عبر الشيوخ عن سعادتهم لتواجدهم بجامعة الفيوم، والحرص الكبير من الطلاب لحضور محاضرات البرنامج.