شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الكهرباء عن منطقة الحمرايا ببني سويف لمدة 5 ساعات الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع الكهرباء في بنى سويف أنه من المقرر فصل التيار عن منطقة الحمرايا مركز بني سويف شرق النيل، من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 1 ظهر غد الخميس الموافق 8 أبريل الجاري، وذلك لإجراء الصيانة.

ويتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.