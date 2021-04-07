شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الجلالة تنظم احتفالية للقيادات النسائية في مجال المسؤولية المجتمعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت جامعة الجلالة الأهلية اليوم بتنظيم احتفالية تحت عنوان«تمكين المرأة للمناصب القيادية» لمجموعة من القيادات النسائية في مجال المسئولية المجتمعية، بحضور الأستاذ الدكتور، أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة، للتعاون الدولي، خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من عضوات هيئة تدريس جامعة الجلالة.

وفي بداية الزيارة، قام الأستاذ الدكتور أشرف حيدر غالب، بعرض مقدمة عن الجامعة والبرامج الدراسية المتاحة للطلاب الحاليين، كما استعرض الخطط المستقبلية للجامعة، مثل إنشاء مستشفى داخل الحرم الجامعي، الذي يضم 577 سرير، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية الجلالة للعلوم والبحث العلمي. وخلال كلمته، أكد أيضا أن الجامعة تتيح الفرصة للسيدات للعمل في مناصب قيادية، قائلا«إيمانا منا بأن التعليم حق مكفول للجميع، لذلك فقد عاهدنا أنفسنا منذ بداية افتتاح الجامعة في أواخر العام الماضي، أن نقوم باستقطاب أفضل الكوادر التعليمية، وإعطاء الفرص للسيدات في تقلد المناصب الأكاديمية والإدارية المختلفة. ولا ننسي مبدأ المساواة بين الطلاب والطالبات في العملية التعليمية».

جدير بالذكر أن الجامعة قامت بافتتاح مكتب تكافؤ الفرص داخل الحرم الجامعي بالأمس، والذي يهدف إلى وضع الأليات الداعمة والأنشطة التي تعزز دور المرأة في تحقيق رسالة الجامعة وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين فريق عمل الجامعة من الجنسين، من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم وإعدادهم قياديا.

وفي نهاية الزيارة، أعرب عضوات الوفد عن سعادتهن بزيارة جامعة الجامعة الجلالة، كصرح تعليميي يسير على خطي الجامعات الأوروبية بمعايير دولية، كما قدم القائم بأعمال رئيس الجامعة درع الجامعة للقيادات النسائية من الحضور، ثم قام عضوات الوفد بتفقد المنشأت والمباني المختلفة داخل الحرم الجامعي، والذي تصل سعته إلى 173 فدان، ويستوعب 25 ألف طالب وطالبة، وعمل جولة داخل مدينة الجلالة.