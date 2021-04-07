شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر توصيات لجنة مراجعة تراخيص أعمال البناء في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اليوم الدكتور أحمد سامى القاضي، نائب محافظ سوهاج، إجتماع اللجنة المشكلة بقرار من المحافظ اللواء طارق الفقي، لمراجعة تراخيص أعمال البناء وحصر كافة المباني الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.

وأوضح نائب محافظ سوهاج- خلال الإجتماع الذي حضره الدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس حيدر عبدالعال وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، ومدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، ومدير التخطيط العمراني، وأعضاء اللجنة- أنه جرى مناقشة الكتاب الدوري رقم 63 لسنة 2021 والذي أدى إلى صدور قرارين رقمي ( 181ـ 218 ) بشأن وقف تراخيص أعمال البناء في عواصم المحافظات والمدن الكبرى أو تعليتها أو تعديلها، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها لحين التأكد من مطابقتها للإشتراطات البنائية، والجراجات، والإرتفاعات، والردود، وخطوط التنظيم، ويستثنى من ذلك أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية وذات الصلة، لافتا إلى أن هذه القرارات تتعلق بالمباني السكنية الخاصة فقط بالمدن الرئيسية ولا تتعلق بالقرى.

وأشار نائب محافظ سوهاج، إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 متضمن السماح لمن سبق لهم الحصول على تراخيص بناء سارية لمن وضع أساسات للعقار وشرع في البناء باستئناف أعمال البناء والتشطيبات بحد أقصى 4 أدوار لحين الإنتهاء من وضع الإشتراطات البنائية.

وأوضح القاضى، أن الإجتماع إنتهى إلى عدة توصيات من أهمها: سرعة حصر جميع التراخيص السارية منذ بداية عام 2017م، وهي نوعان رخص تم فحصها، ورخص لم يتم فحصها ويوجد بها بعض التعديلات وهي متاحة لاستئناف الأعمال، ليتم عرضها مرة أخرى على اللجنة 168 الخاصة باستئناف أعمال البناء، وسوف يتم معاينة قطع الأرض مع وجود صورة من قطعة الأرض، وصورة من الرسومات التي شرعت في البناء وكان المبنى حتى الدور الرابع، بالإضافة إلى حصر جميع التراخيص التي لم تشرع في البناء مع تحديد التراخيص التي شرعت بالبناء، والتراخيص التي شرعت بالبناء بعد الدور الرابع، وعدد تراخيص أرض الفضاء.