شكرا لقرائتكم خبر عن لإقامة أنشطة وفعاليات فكرية وفنية.. وزيرة الثقافة تلتقي محافظ شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ونائبه اللواء هشام الخولى بمدينة العريش والدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية وعددا من اعضاء مجلس النواب بالمحافظة لبحث سبل تنفيذ وتكثيف انشطة وفعاليات فكرية وفنية متنوعة بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

قالت عبدالدايم ان الابداع يلعب دورا هاما في تنمية الوعى والادراك لمواجهة التعصب والتطرف وتطوير المجتمع وبناء الانسان، واشارت انه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الثقافية والفنية الهادفة إلى نشر التنوير وترسيخ الهوية بين ابناء ارض الفيروز خاصة الاجيال الجديدة وصون التراث السيناوى بمختلف عناصره ومفرداته إلى جانب تحقيق مبدأ العدالة الثقافية في ارجاء المحافظة، بالاضافة إلى تنفيذ استراتيجية اكتشاف الموهوبين والنابغين في كافة المجالات الفنية والأدبية واتاحة الفرصة لهم للتعبير عن احلامهم وطموحاتهم.

من جانبه ثمن محافظ شمال سيناء جهود الثقافة الملموسة في مختلف انحاء مصر واكد تقديم كافة اشكال الدعم للحركة الفكرية والفنية بالمحافظة ايمانا بدور القوى الناعمة في تحقيق التنمية الشاملة باعتبارها احدى اهم قاطراتها.