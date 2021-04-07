شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون لإنشاء 8 محطات مياه ضمن مبادرة «حياة كريمة» في إدفو وكوم أمبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربى، اليوم الأربعاء، لتنفيذ مشروعات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

شهد توقيع البروتوكول، الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، والمهندس رفعت إسماعيل رئيس الشركة، وممثلى الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربى.

وقال المهندس رفعت إسماعيل، أن البروتوكول يتضمن إنشاء 8 محطات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمركزى إدفو وكوم أمبو بتكلفة نحو مليار جنيه، حيث سيتم إنشاء 6 محطات بمركز إدفو بمناطق: «وادى الصعايدة والرديسية والنصراب وإدفو الجديدة والكلح غرب والرمادى» بطاقة 117 ألف متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى إنشاء محطتين بمركز كوم أمبو بقريتى: «فطيرة وسلوا»، بطاقة 95 ألف متر مكعب يوميا.

وأضاف رئيس الشركة، خلال توقيع البروتوكول، بأن تنفيذ هذه المشروعات يأتى في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تهدف إلى تغيير واجهة الحياة داخل القرى المصرية، لافتا إلى أن تنفيذ مشروعات المبادرة في مركزى إدفو وكوم أمبو ستساهم في القضاء على العديد من مشاكل سكان هذه المناطق الذين يمثلون ثلثى المحافظة، وظلوا يعانون منها لسنوات.

وأوضح أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع اسوان تعمل على تنفيذ مشروعات المبادرة بدعم من وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لتسهيل تنفيذ هذه المشروعات التي تساعد على توصيل المرافق بانتظام لأهالى محافظة أسوان، بدعم من اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.