شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة مريض ابتلع عظمة بمستشفى الطوارئ الجامعي في طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبى بكلية الطب بالجامعة من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 65 عامًا بمستشفى الطوارئ الجامعى، كان يعانى من ثقب بالمريء نتيجة ابتلاع عظمة.

أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الثقب أدى إلى ارتشاح رئوى وتجمع هوائي تحت الجلد، وتم تركيب دعامة معدنية بالمرئ عن طريق منظار المعدة بقسم امراض الباطنة ووحدة الجهاز الهضمي.

أشار الدكتور محمد البديوى مدير مستشفي الباطنة، أنه تم تشكيل فريق عمل من وحدة مناظير الجهاز الهضمي تحت إشراف الدكتور لؤى الأحول رئيس قسم أمراض الباطنة، مشيداً بدقة ومجهود الفريق الطبى، والذي ضم الدكتور محمد السيد عنبة رئيس وحدة مناظير الجهاز الهضمي، وبمعاونة الدكتور أحمد فوزى.

وصرح الدكتور محمد السيد عنبة، رئيس وحدة مناظير الجهاز الهضمي بطب طنطا إلى استقرار حالة المريض وتماثله للشفاء بعد التئام ثقب المرئ بالكامل.