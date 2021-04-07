شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طنطا: تأهيل معمل مركز البصمة الجينية للسرطان للاعتماد الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، حرص الجامعة بقيادة الدكتور محمود ذكى على حصول معاملها ومراكزها البحثية على أعلى الاعتمادات الدولية بما يعود بالنفع على المجتمع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر إدارة الجامعة بشأن تسليم وتسلم مشروع معمل مركز البصمة الجينية للسرطان.

وأكد الدكتور كمال عكاشة خلال الاجتماع أن جامعة طنطا تمتلك 9 معامل تم اعتمادها دوليا وهى: معمل أبحاث ميكانيكية التربة، معمل خواص المواد، معمل الخرسانة المسلحة والمنشأت الثقيلة،معمل الأبحاث الفرماكولوجية والاكلينيكية، معمل التدقيق الخلوى، معمل تشخيص أمراض تجلط وسيولة الدم، معمل الكيمياء الإكلينيكية والمناعه، والمعمل المركزى.

وقال الدكتور أحمد غنيم، أن مشروع معمل مركز البصمة الجينية للسرطان بكلية الطب بالجامعة ممول من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى ضمن مشروعات الدورة العاشرة.