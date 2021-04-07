تكريم 36 طالبًا وأخصائيًا يحصدوا مراكز متقدمة بمسابقة صحيفة الطفل والإذاعة بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، الطلاب الفائزين في مسابقتي معرض صحيفة الطفل والإذاعة المدرسية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي ٢٠٢١، عددهم 36 طالب وأخصائى بحضور عزة بسيوني موجه عام الصحافة والإعلام التربوي بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وموجهي الأوائل للصحافة والإعلام التربوي بالإدارات التعليمية،اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالمديرية.

وشمل التكريم، ٣٢ طالب وطالبة و٤ أخصائيين صحافة للمدارس الفائزة، وحصدت المديرية عدد من المراكز في الصحافة والإعلام التربوي، وهى المركز الثاني الجمهوري بمسابقة معرض صحيفة الطفل، وعدد من المراكز الجمهورية في مسابقة الإذاعة المدرسية، بينها المركز الأول الجمهوري بمدرسة الورديان الصناعية الثانوية بنات بإدارة غرب التعليمية.

كما حصل على المركز الثاني الجمهوري مدرسة النصر الثانوية بنات بإدارة وسط التعليمية، وحصل على المركز الأول مدرسة المرصد الاعدادية بنات بإدارة الجمرك التعليمية، وحصل على المركز الخامس الجمهوري مدرسة بدر جليم الابتدائية بإدارة شرق التعليمية.

بدوره أكد وكيل الوزارة على دور الصحافة المدرسية واهمية تعلم الطالب الالتزام بشرف الكلمة المكتوبة، مشيرا إلى أن الصحافة المدرسية تهتم بغرس القيم التربوية النبيلة بأسلوب غير مباشر، حيث تبني الأخلاق الفاضلة من خلال تنمية ودعم السلوك الطيب داخل المدرسة وخارجها، الامر الذي ينعكس على شخصية الطالب .

وأشار إلى أن الصحافة تعمل على توثيق العلاقة بين الطالب ومدرسته ومجتمعه، فعندما يقوم بتغطية أخبار المدرسة، ويكتب في سلوكيات اجتماعية سلبية، فإنه بذلك وتعمق شعوره الاجتماعى ويحثه هذا على المشاركة الايجابية في تنمية مختلف جوانب الحياة وبذلك يتحقق الانتماء عملياً، موضحًا أن الصحافة المدرسية تعمل على تنمية الاعتماد على النفس والثقة بالذات لدي الطالب وهما من سمات الشخصية السوية عندما يجري لقاء مع مسؤول أو يكتب مقال يتناول فيه أحد القضايا بحرية وجرأة، وعندما يشترك الطلاب في إعداد الصحيفة وإخراجها،فانهم يحاولون الابداع حتي يلاقي عملهم القبول لدى القراء فإنهم بذلك في بداية طريق تنمية النظرة الموضوعية والانطلاق مع الخيال الإبداعي وهو أحد أهداف التربية الحديثة التي تخرج الإنسان من الجمود العقلي إلى الاستنتاج والمشاركة، وتدريب الطالب على كيفية البحث والاطلاع والوصول إلى مصادر المعرفة.

تكريم 36 طالب واخصائى حصدوا مراكز متقدمة بمسابقة صحيفة الطفل والإذاعة المدرسة فى الاسكندرية (صور)

تكريم 36 طالب واخصائى حصدوا مراكز متقدمة بمسابقة صحيفة الطفل والإذاعة المدرسة فى الاسكندرية (صور)

تكريم 36 طالب واخصائى حصدوا مراكز متقدمة بمسابقة صحيفة الطفل والإذاعة المدرسة فى الاسكندرية (صور)

تكريم 36 طالب واخصائى حصدوا مراكز متقدمة بمسابقة صحيفة الطفل والإذاعة المدرسة فى الاسكندرية (صور)

تكريم 36 طالب واخصائى حصدوا مراكز متقدمة بمسابقة صحيفة الطفل والإذاعة المدرسة فى الاسكندرية (صور)

تكريم 36 طالب واخصائى حصدوا مراكز متقدمة بمسابقة صحيفة الطفل والإذاعة المدرسة فى الاسكندرية (صور)

تكريم 36 طالب واخصائى حصدوا مراكز متقدمة بمسابقة صحيفة الطفل والإذاعة المدرسة فى الاسكندرية (صور)

تكريم 36 طالب واخصائى حصدوا مراكز متقدمة بمسابقة صحيفة الطفل والإذاعة المدرسة فى الاسكندرية (صور)