شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبنية التعليمة»: التوسع في زيادة عدد الفصول التعليمية بمدارس قرى شبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المهندسة هالة شندى مدير الأبنية التعليمية في القليوبية، أنه سيتم زيادة عدد الفصول التعليمية بقرى مركز شبين القناطر ضمن مبادرة «حياة كريمة» وعمل إحلال وتجديد وتوسعة للمدارس القائمة حاليا بعدد 16 مدرسة، حيث سيتم إضافة 214 فصلا تعليميا جديدا بعدد من القرى الأكثر احتياجا لهذه المدارس.

وأضافت مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه سيتم إنشاء مدرستين لغات الأولى مدرسة طحوريا الرسمية للغات بإجمالى 14 فصلا ومدرسة الجعافرة الرسمية للغات بإجمالى 14 فصلا، كما سيتم إنشاء مدرسة ابتدائى بمنية شبين، ومدرسة الزهويين الجديدة، ومدرسة العوام الثانوية بكفر طحا.

اكدت «شندى»، أنه تم إدارج 8 مدارس لأعمال التوسعة وزيادة أعداد الفصول التعليمية بها وهى مدارس «الأحراز الابتدائية، وأبوبكر الصديق الثانوية بنين بشبين القناطر والثانوية بنوى والقشيش الإعدادية، وكفر سعد بحير للتعليم الأساسى بطحوريا وأبوالوفا محمد الخنائى بالمريج، وكفر الشيخة سالمة الابتدائية بطحوريا، ومدرسة عرب جهينة ب بمنشأة الكرام».

مشيرة إلى أنه سيتم عمل إحلال جزئى لعدد من المدارس أيضا، وهى مدارس «شبين القناطر الثانوية الصناعية، ومدرسة على الدبيس الإعدادية بمنية شبين ومنشأة الكرام الإعدادية».