شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 25970 طائر بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز ، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية ، مؤكداً أنه تم تحصين 25970 طائر ضد الأمراض الوبائية، و5500 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور فضلاً عن تطهير 5 أسواق، و 9 رياشات، ومعاينة مزرعة، وسحب 10 عينة ما قبل البيع، بالإضافة إلي استخراج تصريح نقل طيور، بإجمالي 3000 طائر، موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكداً على إستمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.