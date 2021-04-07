شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة كورونا.. محافظ سوهاج يخفض العمالة بالجهاز الإداري بالمحافظة بنسبة 50% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر، اليوم، اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قرارا بتخفيض أعداد العاملين بالجهاز الإداري بدائرة المحافظة إلى النصف بنسبة 50%، على أن يكون من ضمن النسبة ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة، وأن يقوم رؤساء المصالح والوحدات المحلية بمراعاة توفيق الأوضاع حتى لا تتعطل مصلحة العمل مع التأكيد على التباعد الإجتماعي والإلتزام بارتداء الكمامات.

وقال المحافظ، إن القرار جاء في إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين، مناشدا المواطنين بنطاق المحافظة بالإلتزام بالإجراءات الوقائية، وإرتداء الكمامات، والتباعد الإجتماعي، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة حفاظا على سلامتهم.